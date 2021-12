Verkehrsunfall mit Personenschaden – Fahrer unter Alkoholeinfluss sowie ein offener Haftbefehl

Am Freitag, den 31.12.2021 ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Ortslage Jünkerath ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.





Ein 27 Jahre alter, polnischer Staatsangehöriger befuhr mit seinem PKW, besetzt mit insgesamt 4 männlichen Personen, die Koblenzer Straße Ortsausgang Jünkerath in Fahrtrichtung Gönnersdorf. Aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er frontal mit der dortigen Hauswand und kam auf der Straße zum Stehen. Am PKW entstand Totalschaden.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer eine Alkoholeinwirkung festgestellt werden. Weitere Überprüfungen ergaben, dass gegen den Fahrzeugführer ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Im Anschluss an die medizinische Versorgung aller Insassen wurden weitere polizeiliche Maßnahmen eingeleitet.



Neben der Polizeiinspektion Prüm war die Bundespolizei Prüm, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt sowie Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Jünkerath im Einsatz.



