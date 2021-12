Prüm

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 18.12.2021, wurde der Polizeiinspektion Prüm gegen 02:40 Uhr ein Verkehrsunfall in Höhe des Kreisverkehrs an der BAB 60, Anschlussstelle Prüm gemeldet.