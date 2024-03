Verkehrsunfall mit Personenschaden am der B 421

Am 31.03.2024 gegen 09:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 421 im „Zeller Berg“.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Eine Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw in Richtung Zell fuhr, kam mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke.



Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Der beteiligte Pkw wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und anschließend abgeschleppt.



