Verkehrsunfall mit Personenschaden

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild. Foto: dpa

BAB 60, AS Waxweiler. AS Prüm (ots) – Am 29.10.2024, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich auf der BAB 60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.