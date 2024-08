Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 12.08.2024 kam es gegen 19.15 Uhr an der Einmündung L64/L16 zu einem Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Ermittlungsstand übersah ein 21-Jähriger den vorfahrtberechtigten PKW einer 36-Jährigen, sodass beide miteinander kollidierten. Der 21-Jährige sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Neben der Polizei Wittlich waren ein Polizeihubschrauber, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr im Einsatz.



