Arzfeld

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In der Nacht auf den 03.08.2024 ereignete sich in Arzfeld in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Insassen des verunfallten Pkw leicht verletzt wurden.