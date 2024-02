Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eine 33-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die Bitburger Straße in Daun.

Symbolbild Foto: dpa

Beim Abbiegen in die Schulstraße übersah die Fahrzeugführerin des Pkw eine 36-jährige Fußgängerin, welche die Schulstraße überquerte. Die Fußgängerin wurde vom Pkw frontal erfasst. Glücklicher Weise erlitt die Fußgängerin aufgrund der Kollision lediglich Prellungen an den Beinen und Füßen.



Rückfragen bitte an:



-------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Daun

Fabian Donkers, POK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/



Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell