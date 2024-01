Verkehrsunfall mit Personenschaden

In Brandscheid kam es am Vormittag des 26.01.2024, gegen 10:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde.

VU Brandscheid Foto: Polizeidirektion Wittlich





Ein Transporter wollte aus einer Seitenstraße in die Burgstraße einfahren. Hierbei wurde vermutlich die Vorfahrt eines PKW auf der Burgstraße missachtet.

Die 49-jährige Fahrzeugführerin musste ausweichen und kollidierte frontal mit einem Baum.

Sie wurde durch den Rettungsdienst in Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Brandscheid und Bleialf, sowie der Rettungsdienst und die Polizei Prüm.



Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell