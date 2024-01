Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 14.01.2024 gegen 19:21 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun mit seinem Personenkraftwaen die L 46 von Daun-Rengen in Richtung Kradenbach.

An der Einmündung der L 46 auf die K 38 kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben.



Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.



