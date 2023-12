Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallstelle B265 Foto: Polizeidirektion Wittlich





Eine 69 Jahre alte Fahrzeugführerin befuhr die B265 von Prüm kommend in Richtung Mooshaus. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf.



Die Fahrzeugführerin musste durch Feuerwehrkräfte aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.



Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall total beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.



Die B265 war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa 30 Minuten voll gesperrt.



Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Notarzt, die Feuerwehren Roth bei Prüm, Auw bei Prüm und Prüm sowie die Polizeiinspektion Prüm.



Die Polizei Prüm bittet mögliche Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell