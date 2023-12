Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Montag, 18.12.2023, kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad in der Bahnhofstraße in Bleialf.

Lichtbildaufnahme Unfallstelle Bleialf Foto: Polizeidirektion Wittlich





Eine 62 Jahre alte PKW Fahrerin beabsichtigte von der Bahnhofstraße in den Brandscheider Weg abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des aus der Gegenrichtung kommenden Kleinkraftrades. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Der 17 Jahre alte Fahrer des Kleinkraftrades wurde infolge des Zusammenstoßes schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Im Einsatz waren ein Rettungswagen der DRK Rettungswache Winterspelt, ein Notarzt, die Feuerwehr Bleialf sowie zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Prüm.



Die Polizei Prüm bittet mögliche Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



