Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Donnerstag, 30.11.2023 kam es gegen 18:00 Uhr auf der L 141 zwischen Hetzerath und dem Industriegebiet Föhren zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Insassen leicht verletzt wurde.

Der unfallverursachende PKW fuhr von der Bundesautobahn 1 an der Anschlussstelle Föhren ab und beabsichtigte auf die L 141 aufzufahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW-Fahrer, der aus Richtung Hetzerath kam. Es kam zur Kollisionen beider Fahrzeug. Hierdurch wurden beide Fahrer leicht verletzt und zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die L 141 für etwa 1 Stunde vollgesperrt.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr aus Hetzerath, zwei RTW-Besatzungen, ein Abschleppunternehmen, die Straßenmeisterei Wittlich und die Polizeiinspektion Wittlich.



