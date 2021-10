Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zell(Mosel) (ots). Am Sonntag, 31.10.2021 ereignete sich gegen 08:40 Uhr auf der „Neuen Barlauffahrt“ in Zell ein Verkehrsunfall, bei dem die 33-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde.

Die Fahrerin befuhr die „Neue Barlauffahrt“ von Zell-Barl kommend in Richtung Alf, als sie aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Beim Gegenlenken des PKW verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und landete im Graben.

Hierdurch wurde die Fahrerin leicht Verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden.

Aufgrund der Bergung des PKW musste die Fahrbahn für etwa eine dreiviertel Stunde voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Zell, der Rettungsdienst mit Notarzt, sowie die Polizei Zell.



