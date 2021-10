Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eine 34-jährige Fahrzeugführerin (weißer Skoda) sowie ein 40-jähriger Fahrzeugführer (blauer Ford Fiesta) befuhren mit ihren PKWs die B421 in Fahrtrichtung Stadtkyll.

Aufgrund eines vor ihnen fahrenden unbekannten Rollerfahrers reduzierten beide Fahrzeugführer ihre Geschwindigkeit. Ein direktes Überholen des Rollerfahrers war wegen Gegenverkehr nicht möglich.

Ein 58-jähriger Fahrzeugführer (schwarzer Audi A3) übersah das Abbremsen der PKW und prallte in das Heck des vor ihm fahrenden 40-jährigen PKW-Fahrers. Dieser wurde durch den Aufprall auf den linksseitigen Parkplatz geschoben.

Die vorne fahrende 34-jährige Fahrzeugführerin kam ebenfalls auf dem Parkplatz zum Stehen.

Nach dem Zusammenstoß schrammte der PKW des 58-jährigen an der rechtsseitigen Leitplanke entlang und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Alle Fahrzeugführer stammen aus der Verbandsgemeinde Gerolstein und wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Eine stationäre Aufnahme erfolgte jedoch nur beim 58-jährigen PKW-Fahrer.

Im Einsatz waren drei Rettungswagen des DRK, die Straßenmeisterei Gerolstein und die Polizei Prüm.



Zeugen die den Unfall gesehen haben, sowie der unbekannte Rollerfahrer und der Gegenverkehr, welcher an den beteiligten Fahrzeugen vorbeifuhr, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per Mail unter der Adresse: pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



