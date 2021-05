Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Montag, dem 17.05.2021 gegen 12:15 Uhr befuhr eine 19jährige PKW-Fahrerin die K87 aus Richtung Burgen kommend in Richtung Brauneberg.

Hier wich die junge Fahrerin laut eigenen Angaben einem querenden Reh aus. Hierdurch geriet der PKW ins Schleudern, fuhr in einen Erdwall und überschlug sich im Anschluss. Das Fahrzeug kam letztlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen.

Die Fahrerin wurde hierdurch schwer verletzt und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte aus ihrem PKW geborgen werden.

Im Anschluss wurde sie durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Burgen, Brauneberg und Kues, DRK sowie die Polizeiinspektion Bernkastel.



