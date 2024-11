Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Anzeige



In Höhe der Ortslage Messerich fuhr der Fahrer eines Transporters, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinflusses, auf einen vorausfahrenden PKW auf, welcher mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern besetzt war.

Der vorausfahrende PKW kam durch den Aufprall von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem größeren Schild.

Alle Beteiligten wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach ersten Erkenntnissen sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille.

Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Im Einsatz befanden sich vier RTW, ein Notarzt, die umliegenden Feuerwehren, die Straßenmeisterei Irrel sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit drei Streifenwagenbesatzungen.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B257 in Höhe der Ortslage Messerich vollgesperrt werden.

Die Vollsperrung dauert aktuell noch an und kann voraussichtlich gegen 19:45 Uhr aufgehoben werden.



