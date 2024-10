Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Anzeige



Der alleinbeteiligte Pkw befuhr mit 4 Personen besetzt die L50 aus Klausen kommend in Richtung Piesport.

In einer scharfen Rechtskurve kam der Pkw aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Betonfundament und überschlug sich daraufhin.

Die Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem auf dem Dach liegenden Pkw befreien und wurden durch Rettungskräfte versorgt. Die Polizei Bernkastel hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden 3 Personen mit vermutlich leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.



Im Einsatz befanden sich Feuerwehren der Gemeinden Piesport, Neumagen und Bernkastel, mehrere Rettungswagen sowie Streifen der Polizei Wittlich und Bernkastel-Kues.



