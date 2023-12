Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Lichtbild Unfallstelle L1 Foto: Polizeidirektion Wittlich





Eine 45 Jahre alte Fahrzeugführerin befuhr die L1 von Roth bei Prüm kommend in Fahrtrichtung Auw bei Prüm. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem PKW nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW.



Die 45-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt.



Der 47 Jahre alte Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW sowie ein 11 Jahre altes Kind wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ein 12 Jahre altes Kind wurde schwer verletzt.



Im Einsatz waren vier Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Auw bei Prüm sowie die Polizeiinspektion Prüm.



Die Polizei Prüm bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell