Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am 18.04.2022 gegen 16:11 Uhr befuhr eine 60-jährige Unfallverursacherin aus dem Bereich der VG Daun mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 26 von Wiesbaum kommend in Richtung Hillesheim.





Hier kam sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenkraftwagen, welcher durch einen 55-jährigen Unfallbeteiligten aus dem Bereich der VG Gerolstein geführt wurde.



Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des Gegenverkehrs in den Graben abgewiesen, wo der Zeuge gegenlenkte und anschließend auf die Fahrbahn zurückschleuderte.



Hierdurch kollidierte dieser mit einem hinter der 60-Jährigen fahrenden Personenkraftwagen, eines 63-jährigen aus der VG Gerolstein.



Alle Beteiligten, inklusive deren Beifahrer wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich zwecks Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Es entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von über 20.000 EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell