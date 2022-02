Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Samstag, 26.02.2022, ereignete sich gegen 22:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L141, Hof Breit in Richtung BAB 60. Ein mit vier Personen besetzter Pkw kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr einen Teil des Wirtschaftsweges, ehe er zurück in Richtung der L141 schleuderte.

Am Samstag, 26.02.2022, ereignete sich gegen 22:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L141, Hof Breit in Richtung BAB 60.

Ein mit vier Personen besetzter Pkw kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr einen Teil des Wirtschaftsweges, ehe er zurück in Richtung der L141 schleuderte. Hierbei überfuhr er ein Verkehrsschild und überschlug sich mit dem Fahrzeug.

Die drei Mitfahrer wurden teils schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Der unverletzte 23-jährige Fahrer gab an, einem Tier ausgewichen zu sein.

Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen des DRK, ein Notarzt sowie die Straßenmeisterei und die Polizei Wittlich.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.



