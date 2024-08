Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A60 – Verursacher flüchtig

Anzeige

Dabei fuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein bislang unbekannter LKW mit grünem Führerhaus und Planenauflieger mit Aufschrift, nachdem er ein auf dem Standstreifen abschleppendes Abschleppfahrzeug wahrgenommen hatte, ohne Beachtung des rückwärtigen Verkehrs auf die Überholspur. Hierdurch musste ein bereits überholender PKW eine Gefahrenbremsung einlegen, woraufhin diesem ein weiteres Fahrzeug auffuhr. In Folge der Kollision wurde der PKW in das Abschleppfahrzeug geschleudert. Sämtliche Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, zwei Personen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich für circa eine Stunde gesperrt. Unfallzeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zu dem flüchtigen LKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.



