Verkehrsunfall mit LKW

Am 26.04.2022 gegen 05:17 Uhr befuhr ein 32-jähriger Lastkraftwagenfahrer aus dem benachbarten Ausland mit seinem LKW-Gespann (Zugmaschine und Auflieger) die Bundesautobahn A 1 vom Vulkaneifeldreieck kommend in Richtung der Anschlussstelle Kelberg.





Hier kam er aufgrund eines eigens beschriebenen Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Ausfahrtsschild, mehreren Leitpfosten und einer Notrufsäule im Bereich der Autobahnausfahrt der AS Kelberg.



Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug musste dieses durch eine Firma geborgen werden.



Gegen den Fahrzeugführer, welcher glücklicherweise unverletzt blieb, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



