Verkehrsunfall mit Leichtverletzter Person

Am Montag, 18.10.2021, gegen 07.50, befuhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin die K40 von Dodenburg in Richtung Sehlem.



Vor einer Linkskurve bremste die Fahrerin ihren Pkw, Mercedes-Benz, ab. Ihren Angaben zufolge lief ein unbekanntes Tier von rechts auf die Fahrbahn, so dass sie ihr Fahrzeug erneut abbremste, die Kontrolle verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt, mittels DRK in ein Krankenhaus verbracht und nach ambulanter Behandlung entlassen.

Der Pkw wurde total beschädigt und durch einen Abschleppdienst geborgen sowie abgeschleppt.

Hinweise zum Unfallgeschehen werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.



