Verkehrsunfall mit Leichtverletzten – Zeugen gesucht

Am 09.10.2024 gegen 15:45 Uhr kam es in der Schloßstraße zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen.

Anzeige

Hierbei ist ein Mercedes Benz, welcher aus der Stadt gefahren ist frontal mit einem Taxi kollidiert. Das Taxi wollte an einem auf der Straße stehenden PKW vorbeifahren.

Die Fahrer der verunfallten Fahrzeuge kamen beide in das Krankenhaus Wittlich. Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu dem auf der Straße stehenden Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell