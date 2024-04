Verkehrsunfall mit Leichtverletztem / Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 25.04.2024, gegen 06.10 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Sattelzug die L 54 von Bombogen kommend in Richtung Wengerohr.

Ein 40-jähriger Audi-Fahrer bog von der Belinger Straße nach rechts auf die L 54 in Richtung Bombogen ab.

Während dem Abbiegevorgang kam eines der beiden Fahrzeuge auf die Fahrspur des anderen und zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Pkw.

Der Sattelzug (rotes Führerhaus, grüne Plane mit roter Aufschrift) entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Audi entstand Sachschaden von mindestens 5.000 EUR. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich nach der Unfallaufnahme in ambulante Behandlung.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571/926-0 erbeten.



