Zell/Mosel

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am 02.08.24 kam es gegen 18:00 Uhr in der Gartenstraße in Zell (Mosel) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 5-jährigen Kind, nachdem dieses auf die Fahrbahn lief und stürzte.