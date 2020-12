Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 06:51 Uhr

Am 03.10.2020 gegen 14:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Schleswig-Holstein mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 16 aus Richtung Meisburg kommend in Richtung Mürlenbach.





In einer Linkskurve kam er vermutlich in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seinem Fahrzeug mit zwei Bäumen.



Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.



Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es ergab sich letztlich, dass er glücklicherweise nur leichtere Verletzungen erlitt.



Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.



