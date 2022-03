Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen, langwierige Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen durch die Polizei erforderlich

Am 09.03.2022 gegen 15:30 Uhr befuhr eine 20-jährige Unfallverursacherin aus dem Bereich des Saarlandes mit ihrem Personenkraftwagen die Bundesstraße 410 von Nerdlen kommend in Richtung Dockweiler.





Hier kam sie aus noch nicht abschließend geklärten Gründen bei Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden 49-jährigen LKW-Fahrer kollidierte.



Aufgrund der Kollision verletzte der LKW-Fahrer sich leicht und klagte über Knieschmerzen hervorgerufen durch die Kollision. Die Unfallverursacherin wurde durch Splitter im Gesichtsbereich verletzt.



Aufgrund der umherfliegenden Fahrzeugteile entstand zudem Sachschaden an einem Fahrzeug einer 28-jährigen PKW-Fahrerin.



Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 9000 EUR nach ersten Schätzungen.



Aufgrund der Größe der Unfallstelle und der teilweise notwenigen Bergungsmaßnahmen der verunfallten Fahrzeuge war eine Sperrung der Straße, zumindest teilweise erforderlich.



Durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun wurden langwierige Verkehrslenkungsmaßnahmen durchgeführt, um den Verkehrsfluss zu erhalten und insbesondere einen möglichen Rückstau auf die sich in der Nähe befindliche Autobahn A1 zu verhindern, was erreicht werden konnte.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell