Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Am Montag, 22.04.2024, gegen 09.30 Uhr, ereignete sich im Verkehrskreisel der Friedrichstraße / K23, Höhe B-Station, ein Verkehrsunfall zwischen einem roten Opel Astra und einem Rollerfahrer.

Der 88-jährige Opelfahrer und der 47-jährige Rollerfahrer einigten sich vor Ort, so dass zunächst keine polizeiliche Unfallaufnahme erfolgte.

Der Rollerfahrer meldete sich nachträglich als leicht verletzt.

Der Verkehrsunfall wurde nachträglich polizeilich aufgenommen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.



