Verkehrsunfall mit kuriosem Ausgang

Ein 32-jähriger luxemburgischer Staatsangehöriger hatte am Samstagnachmittag sein Fahrzeug in Fahrtrichtung Arzfeld in der Hauptstraße in Jucken am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt. Dort hatte er Bekannte besucht.

In der Nacht gegen 01.45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem PKW die Hauptstraße in Jucken kommend aus Richtung Arzfeld in Richtung Karlshausen. Auf Grund erheblichen Alkoholkonsums und überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Heck seines Fahrzeuges brach aus und er kollidierte mit dem in Gegenrichtung stehenden Fahrzeug des luxemburgischen Staatsangehörigen. Das Fahrzeug des luxemburgischen Staatsangehörigen wurde durch den starken Aufprall gegen die dortige Hauswand geschoben. Dort entstand ein Sachschaden an der Verkleidung der Hauswand. Vor Ort wurde von den eingesetzten Beamten festgestellt, dass der 25-jährige Mann stark alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.



Das Unfallgeschehen hatten der luxemburgische Staatsangehörige und seine Bekannten, der Hauseigentümer, mitbekommen und diese erschienen an der Unfallstelle. Eine weitere Überprüfung ergab, dass gegen den luxemburgischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier vorlag. Er wurde vor Ort festgenommen und anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Nach weiterer Recherche wurde festgestellt, dass der luxemburgische Staatsangehörige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Diesbezüglich wurde ein erneutes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Das Fahrzeug des 25-jährigen Mannes wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Es wurde von der Unfallstelle von einem beauftragten Abschleppunternehmen abgeschleppt. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein.



Im Einsatz waren die Polizei Prüm und die Polizei Bitburg



In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass in der Gruppe der 18 – 25-jährigen Fahrerinnen und Fahrer ein Anstieg der Unfallzahlen mit schweren bis tödlichen Folgen zu verzeichnen ist. Deshalb werden insbesondere in dieser Altersgruppe verstärkt Kontrollen durchgeführt. Die Polizei appelliert an die Vernunft der jungen Fahrerinnen und Fahrer ihr Fahrverhalten insbesondere im Hinblick auf die gefahrenen Geschwindigkeiten zu überdenken und den örtlichen Straßen – und Wetterverhältnissen anzupassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.: 06551-9420

E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell