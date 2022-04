Am Dienstag, 05.04.2022, 17.55 Uhr ereignete sich in der Grafenstraße in Manderscheid ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.



Eine 20-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw, BMW, die Grafenstraße in Richtung Stadtmitte. Ein 35-jährige VW-Fahrer befuhr die Grafenstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung, in seinem Pkw befanden sich eine Mitfahrerin und ein 3-jähriges Kind.

Die BMW-Fahrerin verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Golf.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde bisher niemand verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 11.000 EUR geschätzt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.



