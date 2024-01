Verkehrsunfall mit flüchtigem Langholz-Transporter

Am Mittwoch, den 24.01.2024 kam es gegen 06:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 410 zwischen Pittenbach und Pronsfeld in Höhe der T-Kreuzung in Richtung Arla Foods Pronsfeld.

Verunfallter Pkw. Foto: Polizei Prüm

Ein Holztransporter, welcher von der Arla aus über die L16 auf die B410 in Richtung Pronsfeld fuhr, soll einer PKW-Fahrerin, welche die B410 in Richtung Pronsfeld befuhr die Vorfahrt genommen haben. Dadurch habe diese in den Straßengraben ausweichen müssen. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Fahrerin wurde leichtverletzt.



Der/die Fahrer/in des unfallverursachenden Fahrzeugs entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und erste Hilfe zu leisten.



Potentielle Zeugen bzw. der/die Unfallverursacher(in) werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



Ebenfalls werden potentielle Zeugen, welche einen Holztransporter unmittelbar nach dem Unfallzeitpunkt im Bereich Pronsfeld gesichtet haben, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



