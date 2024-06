Verkehrsunfall mit Flucht / Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 20. Juni 2024, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 14:50 Uhr auf dem Parkplatz Zentrum Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein auf dem Parkplatz abgestellter schwarzer Ford Mondeo wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke an der hinteren Stoßstange auf der Fahrerseite beschädigt.



Der Unfallverursacher entfernte sich trotz des verursachten Sachschadens, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.



Zeugen des Unfalls werden geben, sich bei der Polizei Wittlich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



