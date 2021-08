Wittlich

Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 25. August 2021 ------------------------------------------------------------ Wittlich (ots) – Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich Am Mittwoch, 25. August 2021 kam es vermutlich in der Zeit von ca. 08.00 – 09:00 Uhr in der Breslauer Straße in Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.