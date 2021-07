Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich

Am Donnerstag, 1. Juli 2021, kam es gegen 17:15 Uhr, auf dem öffentlichen Parkplatz am Schlossplatz zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.



Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, das ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellte Fahrzeug der Geschädigten.



Sollte es Zeugen geben, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter der 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell