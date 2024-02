Verkehrsunfall mit Flucht in Waxweiler

Im Zeitraum zwischen dem 08.02.2024, 17:30 Uhr und dem 09.02.2024, 09:40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem PKW einen in der Pintesfelder Straße in Waxweiler geparkten schwarzen BMW X3. Der Fahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



