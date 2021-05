Verkehrsunfall mit Flucht im Klausener Weg in Wittlich Sachschaden

Am 13.05.2021 gegen 20:30 Uhr, ereignete sich im Klausener Weg in Wittlich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht.



Zwei Fahrzeuge befuhren den Klausener Weg in Richtung Römerstraße. Als die Fahrerin des ersten Fahrzeugs links in eine Parklücke einparken wollte und hierfür ihren PKW abbremste, fuhr der hinter ihr fahrende SUV auf den PKW auf. Am einparkenden PKW entstand im Heckbereich an der Stoßstange ein Schaden von ca. 2500 Euro.

Nach Angaben der Geschädigten soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen grauen SUV mit vermutlich polnischem oder ungarischen Kennzeichen handeln. Der SUV müsste im Frontbereich, mittig der Stoßstange einen Schaden aufweisen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.



