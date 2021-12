Verkehrsunfall mit Flucht bei winterlichen Verhältnissen

Hierbei kam ein Fahrzeug bei winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke. Nach Angaben des Fahrzeugführers wurde er von einem überholenden Fahrzeug geschnitten, sodass er ausweichen musste.

Hierbei verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches mit Sommerreifen ausgerüstet war. Der Überholende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Fahrer des Unfallfahrzeugs blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Hinweise auf den überholenden PKW gibt es keine.



Zeugen die Angaben zum Unfallhergang und zum überholenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Prüm in Verbindung zu setzen.



