Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Gerolstein

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION DAUN ------------------------------------------------------------ Gerolstein, 05.11.2021 ------------------------------------------------------------ Gerolstein – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des HIT-Marktes Am 05.11.2021 gegen 10:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Gerolstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Eine Frau parkte ihren Pkw in der Parkbucht links neben den Einkaufswagen. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen frischen Schaden an ihrem Pkw hinten links fest.



Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Gerolstein oder Polizeiinspektion Daun zu melden.



