Verkehrsunfall mit Flucht

Anzeige





Der Unfallverursacher kam von der K182 aus Richtung Dausfeld. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Am Zaun entstand Sachschaden.

Der flüchtige Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Prüm fort.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell