Verkehrsunfall mit Flucht

Am Sonntag, 11.08.2024, zwischen 12:20-12:40 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Stadkyll in der Hauptstraße eine Verkehrsunfallflucht.

Ein PKW befuhr die Hauptstraße aus Richtung L24 kommend in Stadtkyll.



Auf Höhe der Sankt Josef Kirche kam dem PKW ein Traktor mit Anbaugerät entgegen, weswegen der PKW an den rechten Fahrbahnrand fahren musste.



Als der Traktor am Fahrzeug vorbeifuhr, beschädigte das Anbaugerät den linken Außenspiegel des PKW. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer des Traktors, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.



Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



