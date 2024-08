Verkehrsunfall mit Flucht

In der Ortslage Lünebach ist es am Vormittag des 06.08.2024 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein landwirtschaftliches Gespann befuhr die B410, von Pronsfeld auskommend, in FR Arzfeld.

Am Kreisverkehr in Lünebach bog er an der ersten Ausfahrt ab. Von dort kam ihm ein PKW entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden versuchte der Fahrer des Traktors nach rechts auszuweichen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Anhänger dabei aus dem Gleichgewicht und kippte nach links um. Dabei wurde eine Hauswand und ein Verkehrsschild beschädigt. Der entgegenkommende PKW, welcher sich zu weit links auf seiner Spur befunden haben soll, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich als mögliche Unfallpartei erkennen zu geben.

Die B410 war aufgrund des Unfalls nur einspurig befahrbar und wurde zwischenzeitlich ganz gesperrt.

Im Einsatz waren die zuständige Straßenmeisterei und die Polizeiinspektion Prüm.

Zeugen, welche den Unfall gesehen haben, oder Hinweise auf den flüchtigen PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.



