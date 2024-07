Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, 19.07.2024 befuhr eine Fahrzeugführerin die Maarstraße in Daun, als ihr ein PKW auf ihrer Fahrspur entgegen kam.

Hierbei musste die Fahrerin mit ihrem PKW ausweichen, sodass sie die

rechtsseitige Leitplanke streifte.

Sowohl am PKW, als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden.

Der unfallverursachende PKW-Fahrer verließ die Örtlichkeit, ohne seine Personalien preiszugeben.

Zeugen in dieser Angelegenheit werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel: 06592/96260 in Verbindung zu setzen.



