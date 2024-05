Großlangenfeld

Verkehrsunfall mit Flucht

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Montag, 27.05.2024, wurde gegen 14:00 Uhr ein weißer VW Transporter, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Großlangefeld in der Straße Im Langenfeld in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt war, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.