Verkehrsunfall mit Flucht

Ein schwarzer PKW Audi A3 wurde beim Ein- oder Ausparken hinten links beschädigt.

Es entstand erheblicher Sachschaden an dem PKW.



Im Laufe des Tages wurde dieses Fahrzeug am HIT-Markt und am Gymnasium in Gerolstein sowie in der Hillstraße in Müllenborn geparkt.



Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiwache Gerolstein (06591/95260; pwgerolstein@polizei.rlp.de) zu melden.



