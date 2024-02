Verkehrsunfall mit Flucht

Am 01.02.2024 gegen 17:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Transporter die Hauptstraße in Gerolstein in Richtung Stadtmitte.

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa





Beim Linksabbiegen in die Straße „Am Daasberg“ räumte er eine Baustellenbeschilderung mit der linken Fahrzeugseite ab.



Die Warnbaken und das Sperrschild fielen so in ein metertiefes Loch, das andere Fahrzeuge das Loch nicht mehr erkennen würden.



Der weiße Transporter fuhr in Richtung Gees weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Transporter müsste an der linken Fahrzeugseite eine Beschädigung aufweisen.



Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell