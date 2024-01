Verkehrsunfall mit Flucht

Am 24.01.2024 gegen 14:40 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen die Straße „In der Holl“ in Lirstal.

Hier kollidierte er beim Abbiegen in die Brunnenstraße mit einer dortigen Mauer und beschädigte diese.



Im Anschluss setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Aufgrund guter Zeugenhinweise ergab sich im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ein erster Tatverdacht.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



