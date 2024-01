Verkehrsunfall mit Flucht

Am 19.01.2024 gegen 13:44 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kastenwagen die L 28 von Kirchweiler kommend in Richtung Daun-Steinborn.

In einer Kurve rutschte eine größere Eisplatte von dem Kastenwagen und beschädigte einen entgegenkommenden VW Touran.



Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort.



Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



