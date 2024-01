Verkehrsunfall mit Flucht

Am 11.01.2024 gegen 06:38 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Lastkraftwagen (eventuell auch mit Anhänger) die BAB 1 von Koblenz in Richtung Trier.

Im Bereich der Anschlussstelle Mehren verlor er die Lauffläche eines Reifens.



In der Folge kollidierten insgesamt vier Fahrzeugführer*innen mit ihren Personenkraftwagen mit der nun auf der Fahrbahn liegenden Lauffläche des Reifens.



Es entstanden nicht unerhebliche Sachschäden.



Der LKW-Fahrer hatte seine Fahrt unerkannt fortgesetzt.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Unfallverursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



