Daun

Verkehrsunfall mit Flucht

Am 21.12.2023 gegen 10:45 Uhr befuhr eine weibliche, bisher unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen, einem weißen Mercedes-Benz aus dem Zulassungsbezirks der Kreisverwaltung Vulkaneifel (DAU-Kennzeichen) den Parkplatz einer Arztpraxis in der Gartenstraße in Daun.